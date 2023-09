Gilda e Gaspar terão morte trágica na reta final de Amor Perfeito

Thiago Lacerda e Mariana Ximenes em Amor Perfeito. Crédito: divulgação

Em Amor Perfeito, como era de se esperar, Gilda (Mariana Ximenes) encontrou em Gaspar (Thiago Lacerda) o único aliado que se manteve ao lado dela depois da derrocada. Eterno parceiro de crimes e ex-noivo da vilã, o crápula não esconde que, por mais que ela pise, é um eterno apaixonado pela ruiva. Sentimento esse a ponto de bolar um plano para tirá-la da prisão; a ideia do bandido era partir para fora do Brasil ao lado da amada, mas uma pedra fará com que a dupla escolha um desfecho trágico.

No trajeto de ida, Gaspar será surpreendido quando Gilda tomar o volante e anunciar que vai passar em São Jacinto. O motivo? Se despedir de Marcelino (Levi Asaf). Depois que conversar com o menino por uma última vez e dizer a ele sentimentos realmente genuínos, ela voltará às pressas para o carro e dará continuidade ao plano. Mas aí já será tarde demais.

“Olha o que você fez! Essa tua cisma idiota com o Marcelino vai ser a nossa perdição!”, reclamará Gaspar, enquanto os dois aceleram.

Nesta altura, toda polícia, que já estava ciente da fuga e se mobilizando para os deter, terá alcançado a dupla.

“Eu tô pronta pra tudo agora”, dirá Gilda, pisando no acelerador, tentando escapar da viatura, cada vez mais próxima.

“Eles estão vindo aí! Nós não vamos escapar! Eles vão nos pegar!”, comentará Gaspar, já entregando os pontos praticamente.

“Ah, mas não vão mesmo! Eu não vou passar o resto da vida na cadeia!”, rebaterá ela, acelerando ainda mais.

Enquanto os dois vão seguir em alta velocidade, a polícia continuará na cola deles, se aproximando. Até o momento em que o delegado Lira (Gustavo Mello) reparar que a dupla entrou em uma estrada sem saída, que dá para uma ribanceira.

“E agora?”, questionará Gaspar, desesperado. “Melhor a gente se entregar!”, aconselhará ele, vendo que não há mais escapatória.

“Saiam do carro com as mãos para cima! (...) Vocês estão cercados! Saiam com as mãos para o alto!”, irá gritar Lira.

Mesmo encurralada, Gilda será categórica, ao dizer que não vai passar o resto da vida dentro de uma prisão. Então, a ruiva irá disparar uma pergunta já com ares de despedida:

“Você me ama, de verdade?”, vai indagar ela, olhando nos olhos dele.

“Você é o único amor da minha vida”, responderá ele, sem hesitar, dando um beijo na vilã.

“Vem comigo?”, questionará ela, por uma última vez.

“Pra sempre”, vai afirmar Gaspar.

“Deus está do nosso lado!”, terminará ela, dando as mãos ao amado e acelerando com tudo.