Giovanna Ewbank revela internação e desabafa sobre crise de ansiedade e burnout

Giovanna Ewbank relatou em um vídeo publicado no seu canal do Youtube nesta terça-feira, 29, o motivo que a fez se afastar das redes sociais. A atriz abriu o coração e comentou que, ao longo da sua carreira, passou por diversas "quedas emocionais" e internações por estresse.



A artista pontuou que sentia que já tinha "intimidade com o seu público" para falar sobre o assunto, e disse que já lidou com crises de ansiedade e um burnout - distúrbio causado pela exaustão e esgotamento físico no trabalho. Para aliviar os sintomas e conseguir "se curar", ela conta que vai para o rancho da família.