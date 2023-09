Giovanna Lancelotti grava novo projeto na Bahia

Quem circulou por Caraíva e Corumbau desde o fim de semana foi Giovanna Lancelotti. A atriz aproveitou dias de folga ao lado do namorado Gabriel David, antes de dar início à gravação de um novo projeto, nesta segunda-feira (18), em Porto Seguro.



"Pena que não posso contar o que estou filmando hoje, porque é icônico. O dia de hoje é inesquecível", provocou a atriz nos stories, deixando os seguidores curiosos.



Apesar do suspense, registros ao longo do dia, ao lado dos atores Igor Jansen e Fernanda Schneider, entregaram o projeto da atriz, que está no elenco de "Missão Porto Seguro", produção Original Amazon, anunciada pelo Prime Video, na última sexta-feira (15).