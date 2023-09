Gisele Bündchen fala de criação dos filhos após divórcio: 'muito difícil’

Gisele Bündchen revelou detalhes sobre a criação dos filhos Vivian, de 10 anos, e Benny, de 13, após o divórcio do ex-jogador de futebol americano Tom Brady, com quem ela foi casada por 13 anos.



Em uma entrevista à revista norte-americana People, a modelo se abriu sobre as dificuldades que passou durante os últimos anos e quais medidas tomou para cuidar de si mesma, incluindo abrir mão de bebidas alcoólicas.



Durante a pandemia de covid-19, ela tirou os filhos da escola e passou a educá-los em casa. No final de 2022, concluiu o processo de separação de Brady e, conforme a revista revelou, também estava lidando com os pais doentes aqui no Brasil.