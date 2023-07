Gkay está entre as 10 pessoas mais influentes do mundo na moda

Gessica Kayane, a Gkay, é uma das 10 personalidades internacionais mais influentes da moda. A lista foi revelada pela agência britânica Karla Otto, especializada no mercado de luxo.



De acordo com o relatório, a brasileira está na sétima posição no ranking de personalidades que deram maior retorno financeiro às marcas de Alta-Costura durante a Semana de Moda de Paris, ocorrida no início do mês de julho.



“Vencemos! Estamos pela segunda vez esse ano no ranking entre as mais influentes da semana de alta-costura de Paris. (...) Quando acontece uma coisa desse tamanho, passa um filme da minha trajetória na minha cabeça”, escreveu em publicação do Instagram na quarta-feira, 26.