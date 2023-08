Globo cancela 'O país de Alice', novela que iria ao ar depois de 'Elas por Elas'

A novela O país de Alice foi cancelada pela TV Globo De Lícia Manzo, a obra estava prevista para ir ao ar depois de Elas Por Elas, sucessora de Amor Perfeito, no horário das 18h.



Segundo informações de O Globo, a autora da novela havia entregado a sinopse para a direção da emissora no fim do ano passado, e já escrevia novos capítulos. Havia, inclusive, um plano de fazer oficina para escolher quais atores seriam o trio de protagonistas.



O país de Alice é sobre uma jovem chamada Alice que foi criada por uma mãe brasileira na Europa e resolve voltar para o Brasil, para resgatar as suas origens.