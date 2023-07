Globo deverá pagar R$ 9 milhões de indenização a ex-apresentador

A Justiça do Trabalho de Belo Horizonte condenou a Rede Globo a pagar R$ 9 milhões de indenização a Lair Rennó, ex-apresentador e jornalista, que trabalhou na emissora por 20 anos. A sentença foi emitida na última quinta-feira, 30 de junho.



Segundo a decisão de Adriano Marcos Soriano, juiz do Tribunal Regional do Trabalho de Belo Horizonte, a Rede Globo cometeu fraude ao alterar o regime de contratação do apresentador, antes CLT, passando a ser pessoa jurídica (PJ).