DANOS MORAIS

Globo é condenada a indenizar jornalista por impor padrão estético

Veruska processou a empresa alegando assédio moral e pressão para que ela estivesse de acordo com um determinado padrão estético. A ação foi feita no ano passado, segundo informações do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. A Globo não comentou o caso judicial.