Globo Repórter mostra a relação dos escritores com os fãs e o movimento da literatura no mundo digital

O ‘Globo Repórter’ desta sexta-feira (1º) irá falar sobre a relação dos escritores com seus fãs, a identificação com os autores, representatividade, a batalha que enfrentam para lançar livros e mostra o movimento da literatura no mundo moderno.



A repórter Lilian Ribeiro entrevistou o escritor Itamar Vieira Júnior, vencedor dos prêmios LeYa, Jabuti e Oceanos, que abriu a sua casa em Salvador e falou sobre as sutilezas dos seus momentos de criação.