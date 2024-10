LONGEVIDADE

Glória Menezes festeja seus 90 anos com a família

A atriz Glória Menezes completou 90 anos no último sábado, 19, e celebrou a data com um bolo, em família. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra Glória apagando as velinhas.

A atriz já havia celebrado os 90 anos antecipadamente. No início de setembro, ela ganhou da família uma festa mais elaborada. Os detalhes foram mostrados nas redes sociais da nora, Mocita Fagundes, casada com Tarcísio Filho. "Tudo absurdamente lindo, delicado e familiar. A Glória estava feliz! É sobre isso", escreveu Mocita na ocasião.

Rosto icônico da TV brasileira, a Glória Menezes estreou nas telenovelas em 1959 e atuou em mais de 40 produções da Globo ao longo da carreira, além de trabalhos no teatro e no cinema. Seu último papel nas novelas foi em Totalmente Demais, em 2015. Em muitas das tramas em que trabalhou, Glória contracenou com o marido Tarcísio Meira. Eles foram casados por 59 anos, até a morte do ator, em 2021.