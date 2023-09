Grace Gianoukas faz temporada gratuita de Nasci pra ser Dercy

Ela faleceu há 15 anos, em 2008, aos 101 anos, sem que jamais tenha havido nos palcos brasileiros uma peça que a homenageasse. Até agora!



A Caixa Cultural, apresenta, o monólogo Nasci Pra Sr Dercy, estrelado por Grace Gianoukas e escrito e dirigido por Kiko Rieser, que prestam uma homenagem a Dercy Gonçalves, uma das maiores atrizes do século XX. O espetáculo está em turnê nacional desde maio, e chega nesta quarta (20) na Caixa Cultural Salvador, onde fica até 6 de outubro com apresentações gratuitas. Sucesso de público e crítica por onde passa, a montagem recebeu as indicações de melhor atriz, Grace Gianoukas, para o Prêmio BIBI FERREIRA e dramaturgia original para teatro, Kiko Rieser. Grace também está indicada a melhor atriz pela APCA.