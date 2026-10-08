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Graciliano Ramos chega ao Teatro Castro Alves para criançada

Espetáculo Idas e Vindas Secas será apresentado na Sala do Coro de sexta (9) até dia 31

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 06:00

Espetáculo Idas e Vindas Secas
Espetáculo Idas e Vindas Secas Crédito: Lucas Malkut

Um dos maiores clássicos da literatura brasileira, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, ganha uma reinterpretação mais lúdica, pensada em atingir o público infantojuvenil, com o espetáculo Idas e Vindas Secas, que a Cia Buffa de Teatro apresenta na Sala do Coro do Teatro Castro Alves de sexta (9) até dia 31, com sessões sempre às sextas, sábados e domingos.

O espetáculo com direção e dramaturgia de Joice Aglae e produção de Juliana Moni encontra na palhaçaria uma forma de tensionar a dureza da obra literária.

Sem adaptar literalmente o romance, a montagem parte de seus personagens e questões para falar sobre sobrevivência, desigualdade, resistência e as diferentes formas de aridez presentes no mundo contemporâneo. Desse jeito, Idas e Vindas Secas transforma o sertão em picadeiro e constrói uma narrativa marcada pelo corpo, pela imagem, pelo jogo e pelo humor.

A montagem foi selecionada para a 21ª edição do TCA.Núcleo de Teatro, programa de residência artística do Teatro Castro Alves que oferece estrutura técnica, espaços e acompanhamento especializado para o desenvolvimento de obras inéditas, além de promover oficinas e ações formativas.

Depois da estreia durante o fim de semana do Dia das Crianças, Idas e Vindas Secas seguirá para circulação pelo interior da Bahia.

SERVIÇO - Espetáculo ‘Idas e Vindas Secas’ - 21ª Edição do TCA.Núcleo de Teatro | Dias: de sexta (9) até dia 31, às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves | Ingressos: R$ 40 e R$ 20, à venda no Sympla.

Tags:

Teatro

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