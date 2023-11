Gratuito: Salvador recebe maior evento de música cristã do país neste sábado (25)

O Festival Canto pela Paz (CPP Salvador), maior evento de música cristã, chega a Salvador neste sábado (25). O evento, que é gratuito, será realizado no Jardim de Alah, a partir das 16h.



A programação conta com os shows de alguns dos principais ícones da música cristã brasileira, como Samuel Messias, Gabriel Simões, Gleide Dammas, Homens de Fé, Rose Nascimento, Lukas Agustinho, MC Juninho, Sued Silva e Luã Freitas.



O Festival também incentiva a doação de sangue e a mobilização social com a missão de conscientizar a sociedade a promover o amor ao próximo e a solidariedade. "Nosso objetivo principal sempre foi salvar vidas, tanto pela doação de sangue quanto pelo avivar da fé no futuro", afirma Bianca Pagliarin, idealizadora do festival.