Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Grávida, Sabrina Sato usa look transparente com pedras em ensaio da Gaviões

Rainha de bateria da escola, apresentadora exibiu produção inspirada na tendência bedazzled durante ensaio na noite de sexta-feira (4)

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Mariana Rios

  • Estadão

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 16:13

Sabrina Sato: grávida e brilhante para o ensaio da Gaviões da Fiel
Sabrina Sato: grávida e brilhante para o ensaio da Gaviões da Fiel Crédito: Reprodução/@sabrinasato

Sabrina Sato participou na noite de sexta-feira (4) dos ensaios da Gaviões da Fiel, escola de samba da qual é rainha de bateria. Para a ocasião, a apresentadora, grávida do primeiro filho com Nicolas Prattes, apostou em um look ousado: uma peça transparente coberta por pedras coloridas, seguindo a tendência conhecida como bedazzled, que leva aplicações e pontos de brilho para roupas, maquiagem e acessórios.

Sabrina compartilhou registros da produção nas redes sociais e escreveu: “Mamãe pronta pra nossa @gavioesoficial”. Além da peça repleta de pedras, ela usou adesivos na maquiagem e um adereço de cabelo no mesmo estilo.

Sabrina Sato: grávida e brilhante para o ensaio da Gaviões da Fiel

Sabrina Sato apostou em um look transparente coberto de pedras coloridas para o ensaio da Gaviões da Fiel por Reprodução/@sabrinasato
Grávida, Sabrina Sato exibiu a produção ousada durante o ensaio da Gaviões da Fiel, na noite de sexta-feira (4) por Reprodução/@sabrinasato
Rainha de bateria da Gaviões da Fiel, Sabrina Sato combinou peça transparente, pedras coloridas e adesivos na maquiagem por Reprodução/@sabrinasato
Sabrina Sato seguiu a tendência bedazzled no look escolhido para o ensaio da Gaviões da Fiel por Reprodução/@sabrinasato
Com o barrigão à mostra, Sabrina Sato brilhou no ensaio da Gaviões da Fiel com uma produção cheia de pedras coloridas por Reprodução/@sabrinasato
Rainha de bateria, Sabrina Sato entrou no clima do Carnaval com uma produção brilhante e cheia de detalhes por Reprodução/@sabrinasato
A apresentadora chamou atenção no ensaio da escola paulistana com look transparente, pedras coloridas e maquiagem com adesivos por Reprodução/@sabrinasato
Sabrina Sato levou brilho e ousadia para o ensaio da Gaviões da Fiel ao apostar na tendência bedazzled por Reprodução/@sabrinasato
1 de 8
Sabrina Sato apostou em um look transparente coberto de pedras coloridas para o ensaio da Gaviões da Fiel por Reprodução/@sabrinasato

Nos comentários da postagem, famosos como Paolla Oliveira, Lore Improta e Angélica elogiaram a apresentadora. "Meu cosmos", escreveu o marido, Nicolas Prattes.

Sabrina está grávida de seu primeiro filho com o ator Nicolas Prattes. O casal anunciou a gravidez em junho e espera um menino. A apresentadora já é mãe de Zoe, filha de seu relacionamento anterior com Duda Nagle.

Para o próximo Carnaval, a Gaviões da Fiel levará ao Anhembi o enredo “É Noite de Gira na Casa de Ogum”, assinado pelos carnavalescos Júlio Poloni e Rayner Pereira. A proposta é fazer uma imersão na umbanda.

Tags:

Sabrina Sato

Mais recentes

Imagem - Espetáculo celebra obra comunicativa de Exu

Espetáculo celebra obra comunicativa de Exu
Imagem - Cabelo grisalho sem o brilho: cabeleireiros contam por que 'só o shampoo roxo' não é suficiente para fios brancos

Cabelo grisalho sem o brilho: cabeleireiros contam por que 'só o shampoo roxo' não é suficiente para fios brancos
Imagem - A cidade que parecia não ter sotaque enfim encontra sua própria voz, pesquisa da UnB identifica marcas da fala brasiliense

A cidade que parecia não ter sotaque enfim encontra sua própria voz, pesquisa da UnB identifica marcas da fala brasiliense