BRILHANTE

Grávida, Sabrina Sato usa look transparente com pedras em ensaio da Gaviões

Rainha de bateria da escola, apresentadora exibiu produção inspirada na tendência bedazzled durante ensaio na noite de sexta-feira (4)



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 16:13

Sabrina Sato: grávida e brilhante para o ensaio da Gaviões da Fiel Crédito: Reprodução/@sabrinasato

Sabrina Sato participou na noite de sexta-feira (4) dos ensaios da Gaviões da Fiel, escola de samba da qual é rainha de bateria. Para a ocasião, a apresentadora, grávida do primeiro filho com Nicolas Prattes, apostou em um look ousado: uma peça transparente coberta por pedras coloridas, seguindo a tendência conhecida como bedazzled, que leva aplicações e pontos de brilho para roupas, maquiagem e acessórios.

Sabrina compartilhou registros da produção nas redes sociais e escreveu: “Mamãe pronta pra nossa @gavioesoficial”. Além da peça repleta de pedras, ela usou adesivos na maquiagem e um adereço de cabelo no mesmo estilo.

Sabrina Sato: grávida e brilhante para o ensaio da Gaviões da Fiel 1 de 8

Nos comentários da postagem, famosos como Paolla Oliveira, Lore Improta e Angélica elogiaram a apresentadora. "Meu cosmos", escreveu o marido, Nicolas Prattes.

Sabrina está grávida de seu primeiro filho com o ator Nicolas Prattes. O casal anunciou a gravidez em junho e espera um menino. A apresentadora já é mãe de Zoe, filha de seu relacionamento anterior com Duda Nagle.