Grávida, Sabrina Sato usa look transparente com pedras em ensaio da Gaviões

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Mariana Rios
Estadão
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 16:13
Sabrina Sato participou na noite de sexta-feira (4) dos ensaios da Gaviões da Fiel, escola de samba da qual é rainha de bateria. Para a ocasião, a apresentadora, grávida do primeiro filho com Nicolas Prattes, apostou em um look ousado: uma peça transparente coberta por pedras coloridas, seguindo a tendência conhecida como bedazzled, que leva aplicações e pontos de brilho para roupas, maquiagem e acessórios.
Sabrina compartilhou registros da produção nas redes sociais e escreveu: “Mamãe pronta pra nossa @gavioesoficial”. Além da peça repleta de pedras, ela usou adesivos na maquiagem e um adereço de cabelo no mesmo estilo.
Sabrina Sato: grávida e brilhante para o ensaio da Gaviões da Fiel
Nos comentários da postagem, famosos como Paolla Oliveira, Lore Improta e Angélica elogiaram a apresentadora. "Meu cosmos", escreveu o marido, Nicolas Prattes.
Sabrina está grávida de seu primeiro filho com o ator Nicolas Prattes. O casal anunciou a gravidez em junho e espera um menino. A apresentadora já é mãe de Zoe, filha de seu relacionamento anterior com Duda Nagle.
Para o próximo Carnaval, a Gaviões da Fiel levará ao Anhembi o enredo “É Noite de Gira na Casa de Ogum”, assinado pelos carnavalescos Júlio Poloni e Rayner Pereira. A proposta é fazer uma imersão na umbanda.