Grazi Massafera se hospeda em hotel na Bahia com diárias a R$ 1,8 mil

Grazi Massafera e Marlon Teixeira estão de volta a Bahia. Após temporada na Chapada Diamantina em fevereiro, o casal desta vez escolheu um hotel ecológico na Península de Maraú, com diárias a R$ 1,8 mil, para descansar.



Segundo o Jornal Extra, o lugar, dividido em vilas, tem piscina privativa, e está localizado na Praia de Taipu de Fora, considerada uma das mais bonitas do país com seus famosos corais.



A atriz chegou à Bahia na última quinta-feira, após comemorar seus 41 anos ao lado da família em sua casa no Rio. Ela foi recebida por Marlon com jantar a luz de velas e um bilhetinho apaixonado.