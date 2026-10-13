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Grupo de Dança Contemporânea da Ufba vai fazer turnê na China

Antes de viajar, companhia apresenta o espetáculo Ancestralidade em Movimento no dia 20 no Teatro Experimental da Escola de Dança

Doris Miranda

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 06:00

Espetáculo Ancestralidade em Movimento Crédito: divulgação

A dança produzida na Bahia vai atravessar fronteiras. O Grupo de Dança Contemporânea da Universidade Federal da Bahia, o GDC-UFBA, embarca no dia 26 de outubro de 2026 para a China, levando o espetáculo Ancestralidade em Movimento, com concepção, direção e coreografia de Edileuza Santos e direção musical de Gilberto Santiago, para três importantes cidades: Shanghai, Wuhan e Yichang.

A turnê acontece em um momento muito especial: o GDC -UFBA, completa 61 anos de existência, consolidando uma trajetória marcada pela formação, pesquisa, criação e difusão da dança na Bahia e no Brasil.

Veja o Grupo de Dança Contemporânea em cena 1 de 3

O espetáculo Ancestralidade em Movimento chega à China também marcado por uma conquista importante. Em 2025, recebeu o 9º Prêmio Leda Maria Martins de Artes Cênicas Negras – PLMM, na categoria Corpo Adereço. Esse foi o primeiro prêmio recebido pelo GDC-UFBA por esse espetáculo, representando um reconhecimento significativo à sua proposta artística.

O prêmio leva o nome da intelectual, pesquisadora e escritora Leda Maria Martins, referência nos estudos sobre memória, ancestralidade, performance e cultura negra.

Ancestralidade em Movimento tem como eixo a ancestralidade negra, as matrizes negro-africanas na Bahia e as relações entre corpo, memória, musicalidade e ancestralidade. O espetáculo reúne dança e música ao vivo, valorizando saberes e expressões da cultura afro-brasileira.

Antes de partir para a China, o GDC-UFBA fará uma apresentação especial em Salvador, no Teatro Experimental da Escola de Dança da UFBA, no dia 20 de outubro, às 19h.