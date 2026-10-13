Grupo de Dança Contemporânea da Ufba vai fazer turnê na China

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Doris Miranda
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 06:00
A dança produzida na Bahia vai atravessar fronteiras. O Grupo de Dança Contemporânea da Universidade Federal da Bahia, o GDC-UFBA, embarca no dia 26 de outubro de 2026 para a China, levando o espetáculo Ancestralidade em Movimento, com concepção, direção e coreografia de Edileuza Santos e direção musical de Gilberto Santiago, para três importantes cidades: Shanghai, Wuhan e Yichang.
A turnê acontece em um momento muito especial: o GDC -UFBA, completa 61 anos de existência, consolidando uma trajetória marcada pela formação, pesquisa, criação e difusão da dança na Bahia e no Brasil.
Veja o Grupo de Dança Contemporânea em cena
O espetáculo Ancestralidade em Movimento chega à China também marcado por uma conquista importante. Em 2025, recebeu o 9º Prêmio Leda Maria Martins de Artes Cênicas Negras – PLMM, na categoria Corpo Adereço. Esse foi o primeiro prêmio recebido pelo GDC-UFBA por esse espetáculo, representando um reconhecimento significativo à sua proposta artística.
O prêmio leva o nome da intelectual, pesquisadora e escritora Leda Maria Martins, referência nos estudos sobre memória, ancestralidade, performance e cultura negra.
Ancestralidade em Movimento tem como eixo a ancestralidade negra, as matrizes negro-africanas na Bahia e as relações entre corpo, memória, musicalidade e ancestralidade. O espetáculo reúne dança e música ao vivo, valorizando saberes e expressões da cultura afro-brasileira.
Antes de partir para a China, o GDC-UFBA fará uma apresentação especial em Salvador, no Teatro Experimental da Escola de Dança da UFBA, no dia 20 de outubro, às 19h.
Vinculado à Escola de Dança da UFBA, atualmente dirigida pelo professor Antrifo Sanches, aos 61 anos, o GDC-UFBA celebra sua história, o primeiro prêmio conquistado com Ancestralidade em Movimento e atravessa fronteiras, levando a força e a ancestralidade da Bahia para a China.