TEATRO

Grupo Galpão traz a Salvador espetáculo (Um) Ensaio Sobre a Cegueira, baseado no clássico de Saramago

Apresentações da companhia mineira serão no Teatro Vila Velha, onde também acontecem oficinas

Doris Miranda

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 06:00

(Um) Ensaio Sobre a Cegueira Crédito: Ana Alexandrino

As alegorias e as potentes vírgulas do escritor José Saramago encontram a infinitude cênica e poética do Grupo Galpão em (Um) Ensaio Sobre a Cegueira, o mais recente espetáculo da prestigiada companhia mineira, que chega a Salvador depois de conquistar os principais prêmios do teatro brasileiro em 2025. Inspirada no romance do autor português, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, a peça tem direção e dramaturgia de Rodrigo Portella, e direção musical de Federico Puppi. As apresentações serão no Teatro Vila Velha, de sexta (13) a domingo (15).

Na clássica obra – lançada há 31 anos –, uma epidemia assola a cidade, privando seus habitantes de enxergar o mundo. Em tal contexto, questões ligadas à moral, à ética e à vida em comunidade são postas em xeque. Desde a estreia em Belo Horizonte (MG), (Um) Ensaio Sobre a Cegueira já passou por várias cidades brasileiras e alcançou mais de 45 mil pessoas.

Grupo Galpão em (Um) Ensaio Sobre a Cegueira 1 de 3

O Grupo Galpão ainda traz à capital baiana duas oficinas gratuitas com o elenco com a equipe de gestão e uma palestra. São elas: O Ator e o Trabalho em Grupo, com o ator Júlio Maciel, na quinta (12) das 14h às 18h; e a Oficina de Produção Cultural, com a produtora do Galpão, Gilma Oliveira, no sábado (14), das 9h às 13h, ambas no Vila. As inscrições gratuitas podem ser feitas pela plataforma Sympla do Grupo Galpão (sympla.com.br/grupogalpao).

Cada oficina tem 30 vagas, duração de 4 horas e haverá emissão de certificado. Já a palestra para estudantes e professores da rede pública, com o ator e um dos fundadores do Grupo Galpão, Eduardo Moreira, será realizada na quinta (12), às 10h, na Escola de Teatro da Ufba, no Canela, com inscrições também pelo Sympla.

Cegueira branca

Contada por meio da prosa ensaística de Saramago, a história sobre a “cegueira branca” que se espalha em diversas partes do mundo não é apenas uma meditação sobre a perda e a fragilidade humanas, mas, também, uma potente alegoria acerca dos frágeis limites éticos que nos separam da barbárie.

“A obra revela o modo como, em um mundo despojado das aparências, enxergamos, realmente, quem somos e o que, em essência, significa ser humano”, destaca Rodrigo Portella, diretor do espetáculo, para quem a narrativa do grande escritor português se revela repleta de paralelismos. “A cegueira pode ser uma metáfora da perda de sentido e do senso de humanidade, assim como de nossa capacidade de enxergar além do que se vê”, analisa.

Ator e um dos fundadores do Galpão, Eduardo Moreira ressalta que a parceria com Rodrigo Portella e o projeto de adaptação do romance Ensaio sobre a Cegueira representam mais um importante capítulo da trajetória de experimentação e teatro de pesquisa do grupo. “Em quase 44 anos de atividade contínua, sempre pautamos nossa prática pela busca de novas e desafiadoras experiências, que nos fizessem refletir sobre a natureza do teatro e de como ampliar e diversificar nossos conhecimentos e perspectivas”, comenta.

Segundo Eduardo, o teatro do Galpão está sempre em construção: “Nós nos colocamos como aprendizes, nessa perspectiva, num processo profundamente libertador, que revela nossos limites, ao mesmo tempo em que nos convida a viver novas experiências de risco e experimentação, não só entre nós, mas, também, na comunhão com o público, que sempre foi e continua sendo parte essencial do nosso trabalho”.

No espetáculo, há a figura do ator formulador, que constrói o diálogo entre narrativa e drama, a partir da obra de Saramago. “A natureza de ensaio, de algo construído no calor do aqui e do agora, foi o impulso primordial da adaptação proposta por Rodrigo Portella, ao abordar a fábula da distopia de um mundo dominado pela metáfora de uma ‘cegueira branca’”, pondera Eduardo, que destaca ainda a atualidade da ideia de um mundo em que “não cegamos”, mas onde “estamos cegos”, ou ainda é povoado por “cegos que, vendo, não veem”.

“Para mim, a obra é a alegoria, quase satírica, de uma sociedade mergulhada numa espécie de produtivismo capitalista que o próprio Saramago chama de mal branco. Não é sobre não poder ver, como uma deficiência visual, é sobre não enxergar o que se vê”, analisa Rodrigo Portella.