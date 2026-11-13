Grupo Garagem completa 45 anos de boa música

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Doris Miranda
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 06:00
Referência da música instrumental na Bahia, o Grupo Garagem é quem fará a abertura da JAM no MAM deste sábado (14), comemorando seus 45 anos e fazendo um passeio pelo repertório autoral do grupo, reconhecido pelo seu público a partir de uma musicalidade que tem no jazz e na música brasileira suas principais referências. A apresentação começa às 18h, com transmissão ao vivo pelo canal da JAM no Youtube.
O Garagem foi fundado em 1981, em Salvador, por Rowney Scott (saxofone), Ivan Bastos (baixo) e Ivan Huol (bateria), na época três jovens estudantes da Escola de Música da Ufba. Ao longo de mais de quatro décadas, construiu uma história marcada por apresentações em importantes festivais brasileiros e palcos internacionais, tornando-se uma das formações pioneiras e mais representativas da música instrumental produzida no estado.
O grupo revisitará composições dos seus trabalhos lançados – Garagem ao Vivo (1989), Kokoro no Uta (1991) e Courana (1998) –, numa apresentação que contará com a participação de Bruno Aranha no piano e Paulo Mutti na guitarra. E como todos os integrantes fundadores do Garagem fazem parte da Geleia Solar, banda residente da JAM, a apresentação deste sábado será o pretexto para que público e artistas celebrem juntos a formação histórica do grupo e a própria JAM no MAM, já que ambos desempenham um papel fundamental na construção e renovação da cena instrumental baiana.
SERVIÇO - JAM no MAM - Grupo Garagem e Geleia Solar | sábado (14), das 18h às 21h, na Praça Maestro Letieres Leite, no MAM-BA, Solar do Unhão | Ingresso: deR$ 5 a R$ 40, à venda no Sympla