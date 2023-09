Grupo Pique Novo lança DVD 'Histórias Pra Cantar' no Casarão Salvador

O grupo de pagode Pique Novo lança o seu mais novo DVD "Histórias Pra Cantar" no dia 4 de novembro, a partir das 21h, no Casarão Salvador. No repertório, músicas de pagode romântico como “Ligando os Fatos", "Essência da Paixão", "Diz Pra Mim" e "Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim", que fazem parte do novo projeto.



Além de Pique Novo, também se apresentam o cantor Suel, que no seu repertório traz sucessos da carreira, e Pagode do Belito, que faz a abertura.