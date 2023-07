Gusttavo Lima: fã é salva de piscina após quase se afogar durante gravação de DVD do cantor

Uma fã de Gusttavo Lima quase se afogou na piscina da casa do cantor enquanto acompanhava a gravação do DVD sertanejo, nesta terça-feira 4. Um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando o momento posterior a ela cair na água.



A jovem, visivelmente desesperada, se debate e tenta se manter na superfície. Mas afunda ao menos três vezes antes de ser resgatada por um homem. Ele pulou na piscina e a pegou no colo, levando-a para o raso na sequência.