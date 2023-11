Harvard cria curso sobre Taylor Swift em 2024

O departamento de inglês da Universidade de Harvard, uma das mais renomadas dos Estados Unidos, lançará no próximo semestre um curso sobre Taylor Swift, chamado “Taylor Swift and Her World” (Taylor Swift e Seu Mundo, em português). Segundo a universidade, os alunos ganharão créditos universitários ao fazer um mergulho profundo nas letras, músicas e influências de Swift, analisando suas obras e lendo uma série de autores que a professora considera relevantes para a compreensão da arte da cantora.

“Swift é conhecida por sua mudança bem documentada do gênero country para a música pop, que coincidiu com sua mudança de Nashville para Manhattan. Burt pretende explorar este movimento no contexto da mudança no relacionamento do Sul com o resto dos Estados Unidos”, explicou a universidade.