Herbert Vianna, do Paralamas do Sucesso, é internado com pneumonia

Um susto para os fãs do rock brasileiro. O cantor Herbert Vianna, vocalista da banda Paralamas do Sucesso, foi internado nesta quarta-feira (28), no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.



O artista de 62 anos foi levado para a unidade de saúde após ser diagnosticado por uma pneumonia. Apesar da doença ser grave, o caso de Hebert é considerado leve, segundo informações do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.