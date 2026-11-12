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Hiran canta Carlinhos Brown em show na Caixa Cultural

Rapper baiano se apresenta de sexta (13) a domingo (15)

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 06:00

O rapper baiano Hiran
O rapper baiano Hiran Crédito: Geovane Peixoto

A CaixaCultural Salvador recebe, de sexta (13) a domingo (15) de novembro, o cantor e rapper baiano Hiran com o espetáculo Hiran Canta Carlinhos Brown. No palco, o artista apresenta releituras de composições de Carlinhos Brown que marcaram diferentes gerações da música brasileira.

O espetáculo parte da relação de admiração e proximidade artística entre Hiran e Carlinhos Brown. Os artistas já dividiram o palco em ocasiões como o Prêmio da Música Brasileira e o Carnaval de Salvador e também gravaram juntos uma versão de Emoriô, composição de Gilberto Gil e João Donato.

O repertório reúne novas versões de canções como Muito Obrigado Axé, Dandalunda, Segue o Seco e Cadê Dalila?. A proposta é revisitar a obra de Carlinhos Brown a partir das referências e da identidade musical de Hiran, destacando também composições do artista que fazem parte do imaginário popular.

Formação

Com aproximadamente uma hora de duração, Hiran Canta Carlinhos Brown conta com quatro artistas no palco. Hiran assume a voz principal e é acompanhado por Levi Vieira, responsável pela direção musical, programações, teclado eletrônico e backing vocals; Felipe Sousa, na guitarra; e Cassiano Alexandrino, nas percussões.

O projeto já passou por diferentes palcos de Salvador. Em 2025, foi apresentado no Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho, no Banho de Mar à Fantasia, na Ladeira da Preguiça, e no Palco Multicultural do Carnaval de Salvador.

SERVIÇO - Hiran Canta Carlinhos Brown | sexta (13) e sábado (14), às 20h, e domingo (15), às 19h, na Caixa Cultural Salvador, na Rua Carlos Gomes | Ingressos: R$ 30 e R$ 15, à venda no Sympla.

Tags:

Música

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