Homem-Aranha: Através do Aranhaverso tem primeiros 10 minutos divulgados

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso. Crédito: divulgação

Sucesso de bilheteria e de crítica, a animação Homem-Aranha: Através do Aranhaverso chega às plataformas de venda e aluguel digital nesta terça-feira (8). A Sony liberou gratuitamente os primeiros 10 minutos do longa, que mostram Gwen (Hailee Steinfeld) se unindo a Jessica Drew (Issa Rae) e Miguel O’Hara (Oscar Isaac) para enfrentar uma versão do Abutre (Jorma Taccone).

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso segue em cartaz nos cinemas do Brasil. Mundialmente, o longa de animação já quebrou a marca dos US$ 500 milhões de bilheteria.