Homem encontra Ivete Sangalo no show de Beyoncé e tenta forçar beijo

A cantora Ivete Sangalo, de 53 anos, resolveu tirar uns dias de folga para curtir o show da artista internacional, Beyoncé. A 'QueenBey' está realizando uma turnê mundial, e desembarcou no último fim de semana nos Estados Unidos.



Ao lado do filho, Marcelo Cady, 13, a baiana de Juazeiro compartilhou com os seguidores que estava na pista - literalmente - curtindo o evento mais esperado dos estadunidenses.



No entanto, ela foi reconhecida por diversos brasileiros que estavam no evento. Um deles, inclusive, pediu para tirar uma foto com a dona do hit 'Todo Mundo Vai', mas acabou gerando um desconforto para a cantora, já que ele, supostamente, tentou beijá-la.