DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO

Homenagem aos contos de fada de Andersen inspira musical no Sesc Casa do Comércio

14 artistas, cantores e multi-instrumentistas interpretarão músicas inéditas de Paulinho Moska, Zeca Baleiro e Chico César para contar a história de Rosa Cordelista, ambientada no Nordeste

Tharsila Prates

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 23:45

Sonho Encantado de Cordel, O Musical Crédito: Divulgação João Pedro Hachiya

Os personagens mais conhecidos do dinamarquês Hans Christian Andersen visitarão o palco do Sesc Casa do Comércio, nos próximos dias 15 e 16 deste mês, para três únicas apresentações. O Sonho Encantado de Cordel, O Musical é inspirado no enredo que Rosa Magalhães criou para a escola de samba Imperatriz Leopoldinense, numa homenagem ao contista.>

Com texto e direção da premiada Thereza Falcão, a peça narra a vida de Hans Christian Andersen e os contos de fadas por ele criados, envolvidos pela rica tradição da literatura de cordel e ambientados no Nordeste do Brasil. Quatorze artistas, cantores e multi-instrumentistas interpretarão 10 músicas inéditas compostas por Paulinho Moska, Chico César e Zeca Baleiro.>

A história gira em torno de Rosa Cordelista ( Elizândra Souza), uma jovem determinada que, apesar da desaprovação de sua mãe, sonha em se tornar uma grande cordelista. Movida pela força de sua imaginação, Rosa é transportada em um sonho mágico para um universo encantado, onde encontra o lendário Hans Christian Andersen (Gab Lara). Juntos, eles embarcam em uma jornada emocionante, repleta de personagens míticos dos contos de fadas do autor.>

Nesse reino de fantasia, Rosa e Andersen se envolvem em uma aventura épica, onde reis vaidosos, imperadores sábios e a poderosa Rainha da Neve (Aline Wirley, ex-integrante do Rouge) competem pelo título de Maior Monarca de Todos os Tempos. Por meio de desafios, músicas e danças, a jovem cordelista descobre que os sonhos e a criatividade são as forças mais poderosas que existem, capazes de transformar o mundo e nossas vidas.>

Sonho Encantado de Cordel, O Musical é apresentado pelo Ministério da Cultura e pela Caixa Vida e Previdência, patrocinado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.>

Serviço>

Sonho Encantado de Cordel, O Musical>

Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio – Av. Tancredo Neves, 1109, Caminho das Árvores>

Sessões: dias 15 e 16 de fevereiro, sábado, às 17h, e domingo, às 15h e às 17h>

Ingressos: de R$ 19,40 a R$ 120,00>

Vendas na bilheteria do teatro e no site do Sympla>

Classificação etária: livre>