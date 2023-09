Hotel no sul da Bahia lança experiência exclusiva para 'casais grávidos'

Localizado no sul da Bahia, o Txai Resort Itacaré está preparado uma experiência exclusiva para casais que aguardam a chegada de um filho. O objetivo é oferecer aos futuros pais um momento especial de lazer e descanso antes da chegada do novo membro da família.



Além de uma massagem e um banho de purificação para a gestante no SPA Shamash, os novos papais também poderão desfrutar de um jantar romântico com menu degustação em cinco tempos.



O programa de três noites inclui serviço de transfer de ida e volta entre o Aeroporto de Ilhéus e o resort, café da manhã, welcome gift baby, além da experiência no Spa Shamash e jantar romântico para o casal.