Ilê Aiyê desfila neste sábado (25) pela 1ª vez no Centro de Salvador fora de Carnaval

O Ilê Aiyê vai desfilar na avenida neste sábado (25), no percurso que vai da Casa D'Itália à Praça Castro Alves (via Carlos Gomes), em evento que faz parte da programação do Salvador Capital Afro, promovido pela prefeitura de Salvador.



O bloco vai desfilar sem cordas, mas os foliões terão a opção de adquirir a bata do evento, que será vendida por R$200,00 ( 3x sem juros no cartão ) na sede do Ilê e na Bilheteria Digital.



"Pela primeira vez em Salvador, o centro da cidade recebe um desfile de blocos afros e afoxés fora da folia momesca. Venha desfilar conosco!", convida a postagem da agremiação do Curuzu, nas redes sociais.