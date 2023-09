Festival acontece de 21 a 23 de setembro e traz a Independência da Bahia como tema. Crédito: Fspbrito/ Criative Commons

Nem só de mar vive Itaparica. O escritor baiano e ilustre itaparicano João Ubaldo Ribeiro bem sabia disso e se inspirou no tempo, nas histórias e nos habitantes da ilha, onde vai ancorar, na próxima semana, a segunda edição do Festival Cultural Itaparica Literária. São três dias do evento, que ocorre de 21 a 23 de setembro e traz como tema a Independência da Bahia.



Na programação, bate-papo literário, mostra estudantil, oficinas, contação de história, música e intervenções artísticas, como explica o curador artístico, André Reis:

“O festival surgiu com a ideia de construir uma rota literária na Baía de Todos os Santos. Em seu segundo ano, buscamos uma programação com muita poesia e diversidade. O tema ‘Com Tiranos não Combinam’ acompanha as comemorações do Bicentenário da Independência e com isso reforça a proposta de mostrar o quanto foi importante lutar pela nossa independência e, neste caso, a leitura traz essa oportunidade”.

São cinco espaços diferentes onde acontecem as atividades: o auditório da Biblioteca Juracy Magalhães Júnior, o Colégio Estadual Juracy Magalhães, o Largo da Quitanda, o Auditório da Matriz do Santíssimo e também o Salão Tupinambá da Secretaria de Cultura. “A programação está recheada. Se apresentam no show de abertura os Caboclos de Itaparica e o grupo Letra e Canção com Zé Maurício e Beto Wilson. Outro destaque durante os dias de festival são as apresentações de capoeira, a poesia de Moisés dos Palmares, a drag Gina D’Mascar e a banda Baru. Vamos ter ainda a banda Boca com Açúcar e Portela, além da Chica Fé”, complementa Reis.

Já na parte literária, o professor e curador acadêmico Paulo Gabriel Nacif destaca a conferência virtual com Jean Wyllys falando sobre o seu novo livro, O Que Não Se Pode Dizer: Experiência no Exílio, e também a presença de Yalle Tárique, primeiro Lugar no VI Concurso Escritores Escolares da Fundação Pedro Calmon e primeiro Lugar no 25° Concurso de Redação da Biblioteca Pública do Paraná.

“As feiras literárias não apenas celebram a literatura, mas também atuam como catalisadores para a transformação social, promovendo a educação, a diversidade, o diálogo e a conscientização sobre questões importantes. Elas desempenham um papel vital na construção de sociedades mais informadas, inclusivas e engajadas”, comenta Nacif.

Segundo ele, livros podem contar histórias que sensibilizam as pessoas. “A literatura tem o poder de inspirar empatia e mudança social. Motivam ações para a transformação e podem fortalecer a identidade cultural de uma comunidade, promovendo a preservação e a celebração das tradições locais”, acrescenta.

O evento também é uma oportunidade de aproveitar as belezas naturais, a gastronomia e mergulhar na cultura de Itaparica. “Além do roteiro literário, vale muito aproveitar essa combinação única de beleza natural, cultura, história, gastronomia e hospitalidade que a ilha tem. Águas calmas e quentes, passear pelo centro histórico da cidade, experimentar a moqueca, fazer um passeio de barco. Sem dúvida, são experiências inesquecíveis”.

História e memória

O festival é organizado pela Cachoeira Literária (Cali), a mesma realizadora da Festa Literária de Cachoeira (Flica) que acontece na região do Recôncavo Baiano. Para o coordenador geral da Flica e responsável pelo Festival Literário de Itaparica, Jomar Conceição, a presença de ilha na rota dos eventos literários baianos é fundamental.

“A nossa intenção é trazer uma imersão na força itaparicana na literatura. O festival, sem dúvida, ressalta a presença de Itaparica, sua riqueza histórica, seu patrimônio. Além disso, existe esse elo entre Cachoeira, a Baía de Todos os Santos e Itaparica, que só enaltece toda sua contribuição”, finaliza.

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO

. 21/ 09 – Quinta-feira, às 19h, no Espaço Xavier Marques (Auditório da Biblioteca Juracy Magalhães Júnior) - Mesa Redonda: Com tiranos não combinam – O papel das feiras literárias na Bahia e o processo de transformação social e educacional. Participam Paulo Gabriel Nacif (curador da Itaparica Literária e da Flipar), Jomar Conceição (organizador da Flica) e Luiz Paulo Neiva (organizador da Flican).

. 22/09 – Sexta-feira, às 15h/ 16h, no Espaço Caboclos de Itaparica (Salão Tupinambá da Secretaria de Cultura) - Contação de história e lançamento do livro infantil O Pequeno Herói com Yalle Tárique e Rebeca Tárique.

. 23/09 – Sábado, às 18h30, no Espaço Xavier Marques (Auditório da Biblioteca Juracy Magalhães Júnior) - Conferência virtual com Jean Wyllys falando sobre o seu novo livro O que não se pode dizer: experiência no no exílio.

COMO CHEGAR

. Ilha de Itaparica É necessário fazer a travessia para a Ilha de Itaparica de ferry ou de lancha, pelo Terminal de São Joaquim e Terminal Náutico, respectivamente. Se preferir ir dirigindo, o caminho é pela Ponte João das Botas, mais conhecida como a Ponte do Funil, que liga a ilha ao continente através da na BA-001. A tarifa do ferry para pedestre custa R$ 6,50 (segunda a sexta-feira) e R$ 8,60 (finais de semana e feriados). A lancha Salvador –Mar Grande, R$ 9,30 (segunda a sexta-feira) e R$ 11,80 (finais de semana e feriados) / Mar Grande-Salvador, R$ 7,50 e R$ 10. Já a van, o passageiro paga de R$ 6 a R$ 10 e a gente precisa lembrar que não tem Uber por lá.

. Quando O festival literário acontece de 21 a 23 de setembro. As atividades acontecem em cinco espaços diferentes espalhados pela ilha.

. Mais informações A programação completa está disponível no perfil do Instagram da Prefeitura de Itaparica (@prefeituradeitaparica) e também do festival (@itaparica_festival).