Illy faz primeira vez edição do Samba Djanira

A cantora Illy. Crédito: divulgação

Liderado pela cantora Illy, o evento Samab Djanira, promete ser a roda mais libertária do Brasil, com repertório formado por canções que contam um pouco da história do samba nacional em clássicos que vão de Batatinha a Belo, passando por Arlindo Cruz, Xande de Pilares e Conexão Negra. A primeira edição acontece neste sábado (9), na Ponta do Humaitá, a partir das 15h e contará com as participações de Raimundo Sodré e Dom Chicla. A entrada é gratuita.

Com arranjos de Felipe Guedes e uma banda com o tempero das rodas soteropolitanas e do Recôncavo, o show será filmado sob direção de Chico Kertz da Macaco Gordo. “É um novo início de um projeto que não aconteceu por causa da pandemia. Agora em novos tempos, com toda a energia e alegria necessária para a vida ele vai realmente se concretizar bem na porta de casa. Parece um sonho e espero todo mundo para realizar comigo”, comemora Illy.

Nascida e criada entre o Uruguai e a Ponta do Humaitá na Cidade Baixa, Illy começou sua carreira cantando em trios elétricos ainda menores de idade. Naquela época, sua mãe precisava ser backing vocal para facilitar as autorizações de viagens. Logo depois, foi no samba que Illy se encontrou e pelo Samba Di Banda viajou o país abrindo shows para nomes como Mart’nália e Seu Jorge.

Depois Illy focou sua vida fonográfica na MPB POP, mas nunca deixou o ritmo de lado. Agora, depois de três álbuns e uma carreira consolidada como uma das intérpretes mais importantes da cena contemporânea, Illy volta para um projeto só dedicado ao samba, desfilando por todos os subgêneros do estilo mais amado do Brasil.

O nome Samba Djanira vem da faixa Djanira, do álbum Vôo Longe, que inclusive ganhou nova versão para o projeto. “Quem gosta de samba e de liberdade, pode chegar que vai ser uma tarde para não se esquecer jamais”, promete a cantora. O evento é uma realização da Mafuá Eventos.