Independência do Brasil na Bahia entra em cena no “Uma Quarta de FreePelô”

Crédito: Jefferson Peixoto

O projeto “Uma Quarta de FreePelô” recebe, no dia 26 de julho, às 14h30, no Teatro Sesc-Senac Pelourinho um esquete teatral que faz parte do espetáculo “Dois de Julho – Uma História de Liberdade”, realizado pelo Museu Vivo na Cidade, instituição que tem o objetivo de preservar a memória histórica da Bahia e do Brasil através das linguagens artísticas.



Na apresentação os atores farão um resumo da história da luta pela Independência do Brasil na Bahia e o público terá contato com personagens emblemáticos como Maria Quitéria, Joana Angélica, Maria Felipa e o Corneteiro Lopes.

O diretor do Museu Vivo na Cidade, Anderson Moreira, estará à frente da apresentação. Museólogo formado pela UFBA, ator, fotógrafo e produtor, ele fundou o Museu Vivo na Cidade, que ao longo de 15 anos tem participado ativamente das comemorações cívicas de Salvador.

Pelo Museu Vivo da Cidade ele já montou e atuou com seu elenco em espetáculos como Memórias do Forte, Memórias da Cidade, Memórias da Cidade da Bahia, Natal no Mar, Heróis da Independência, 13 de maio, Seguindo os Passos de João, Memórias da Fortaleza de São Paulo, Coroação do Imperador, Heroína da Independência, além de Dois de julho – uma História de Liberdade. Com entrada gratuita, o encontro é direcionado aos alunos de escolas da rede pública de ensino.

Estímulo para escrever e soltar a criatividade

No último dia 19 de julho o projeto “Uma Quarta de FreePelô” recebeu jovens do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social, Colégio Estadual Azevedo Fernandes, ICEIA Barbalho, Escola Municipal Valdete Seixas de Oliveira, Ponto da Cidadania, Instituto Sagrado Coração de Jesus e os membros do Grupo Cultural da Terceira Idade. No palco os escritores Anderson Shon e Lorena Ribeiro promoveram um bate-papo sobre literatura, mas também sobre a capacidade de cada um escrever, criar seus próprios textos, se expressar criativamente e publicar.

Anderson Shon, além de escritor, é professor de Redação e Escrita Criativa e já lançou vários livros, como “Um Poeta Crônico”, “A Despedida do Super Futuro” e “Quando As Borboletas Saem do Casulo. Um de seus principais projetos literários atuais envolve a publicação da HQ “Estados Unidos da África”, elaborada em parceria com o ilustrador Daniel Cesart. Lorena Ribeiro é escritora, produz poesias, contos e literatura infantil. É criadora de conteúdo no YouTube e Instagram no projeto literário Passos entre Linhas. Publicou o livro infantil “O Divertido Glossário da Jana”, e faz parte de antologias de poesias e contos.

“Uma Quarta de FreePelô” antecipa a FLIPELÔ - Festa Literária Internacional do Pelourinho, que acontece em agosto e conta com o patrocínio do Grupo CCR, por meio do Instituto CCR, na área de atuação da CCR Metrô Bahia.

As escolas e grupos de estudantes interessados podem agendar uma visita gratuitamente pelo site www.jorgeamado.org.br (formulário disponível na aba 'Serviços'). Para quem for sozinho ou em grupos menores, o agendamento não é necessário. A visita dura cerca de uma hora.

Mais lugares para visitar de graça

O “Uma Quarta de FreePelô” entrou em acordo com várias instituições sediadas no Centro Histórico de Salvador e às quartas-feiras serão concedidas entradas gratuitas a visitantes, não só estudantes, mas ao público em geral. São elas: a Associação Protetora dos Desvalidos – SPD, Casa do Benin, Casa do Carnaval, Centro Cultural Solar Ferrão, a própria Fundação Casa de Jorge Amado, Igreja de São Pedro dos Clérigos, Igreja do Santíssimo Sacramento do Passo, Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, Igreja Ordem Terceira de São Domingos de Gusmão, Memorial das Baianas de Acarajé, Memorial da Medicina Brasileira, Museu da Gastronomia Baiana, Museu de Imprensa, Museu do Mar Aleixo Belov, Museu Eugênio Teixeira Leal, Museu Nacional de Enfermagem do Cofen – MuNEAN, Museu Tempostal e Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica. (lista das instituições com endereço logo abaixo)

Uma Quarta de FreePelô

Data: 26 de julho

Horário: a partir das 14h30

Locais : Fundação Casa de Jorge Amado e Teatro Sesc Senac Pelourinho