Indiana Jones montado em um cavalo invade uma estação subterrânea de metrô e foge de um inimigo numa moto, que também invade o local e deixa as pessoas em pânico. Não bastasse isso, o arqueólogo anda a cavalo sobre os trilhos do veículo. Sim, isso é a mais pura essência de Indiana Jones e resume bem as cenas absurdas protagonizadas pelo arqueólogo mais famoso da história do cinema.



A sequência está em Indiana Jones e a Relíquia do Destino, quinta aventura do herói, que estreia nesta quinta-feira (29) e marca a despedida de Harrison Ford deste personagem icônico que chegou aos cinemas em 1981, em Caçadores da Arca Perdida. E é a primeira aventura de Dr. Jones sem direção de Steven Spielberg, que passou o bastão para James Mangold, de filmes como Garota, Interrompida (1999) e Logan (2017).