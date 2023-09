Indicado ao Prêmio Braskem, espetáculo O Rabo e a Porca estreia na Sala do Coro

O diretor João Lima. Crédito: Amanda Tropicana/divulgação

Indicado ao Prêmio Braskem de Teatro nas categorias Direção (João Lima), Melhor Atriz (Aicha Marques e Manu Santiago) e Melhor Espetáculo Adulto, “O Rabo e a Porca” volta aos palcos de Salvador nesta sexta-feira (22), na Sala do Coro do TCA, em temporada que vai até 8 de outubro, de sexta a domingo, às 20h. A montagem explora elementos cênicos do teatro físico, do teatro visual e do teatro gestual numa história cheia de detalhes e nuances, com muita visualidade e nenhuma palavra falada.

Em cena, uma artista de cabaré decadente que teve uma filha, fruto de uma relação machista, da qual decide se libertar, restando-lhe perambular pela vida sem teto e enlaçada com sua cria, trazendo à cena sutilezas e sofrimentos que nascem das relações marcadas por opressão e dependência emocional.

“Eu estou bem contente com essa temporada, vai ser bem rico porque a Sala do Coro é um teatro que tem mais equipamento de luz, também tem uma relação de plateia muito interessante, a gente pode encaixar a plateia de várias formas. É um teatro que é o meu teatro dos sonhos, de médio porte e bem localizado, no Campo Grande, então eu acho que teremos um público muito maior. Eu tenho para mim que a gente vai bombar também na Sala do Coro”, avalia Aicha Marques.

“A gente segue confiante, na certeza de que teremos um público que vai prestigiar o teatro baiano, o teatro visual e gestual, nesse contexto incomum na criação dramatúrgica baiana. Estamos desejando muito que seja mais uma vez uma temporada de sucesso, recheada de pessoas como foi no Gregório de Mattos. Eu já soube que têm pessoas que vão assistir de novo, porque teatro gestual possibilita isso de captar várias camadas. O que a gente capta no primeiro momento pode mudar ao olhar novamente por outra perspectiva”, comenta a atriz Manu Santiago.

O espetáculo suscita reflexões sobre machismo, patriarcado, alienação parental e perda de identidade. Crescendo sob os gatilhos negativos da toxicidade construída na relação de seus pais, a filha – personagem de Manu Santiago - liberta sua linhagem feminina, salvando a sua mãe do seu submundo mental e reacendendo as luzes do seu show. A expressão corporal das atrizes junto a elementos como luz, cenário, música, objetos cênicos e adereços compõem um arcabouço comunicativo que prioriza o íntimo de cada espectador para a interpretação da narrativa que se desenrola no palco.