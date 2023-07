Inéditas de Pixinguinha ganham versões cantadas, incluindo tango

Marcelo Vianna e Henrique Cazes dirigem o lançamento. Crédito: divulgação

Pense em Pixinguinha (1897-1973), caro leitor. Agora, pense num gênero musical associado a ele. É quase certo que você pensou no choro, chamado também de chorinho. Talvez até o samba tenha lhe passado pela cabeça. E, enquanto lia estas linhas, provavelmente você cantarolou Carinhoso ou pensou na melodia desse clássico.



E uma coisa é certa: você seguramente não lembrou de nenhum tango quando pensou em Pixinguinha, não é? Pois saiba que ele compôs, sim, um exemplar desse gênero tipicamente argentino. E ele já criou também marcha junina, forró e até um ragtime, gênero norte-americano que surgiu no final do século XIX e teve seu auge nas primeiras décadas do século XX.

A prova desse ecletismo de um dos gênios da música brasileira está na coleção Pixinguinha Como Nunca, que ganha agora seu quarto e último volume, chamado Pixinguinha Canção. Os três primeiros, instrumentais, já estavam disponíveis nas plataformas de música: Pixinguinha Virtuose, que tem músicas tecnicamente mais sofisticadas; Pixinguinha na Roda, com aquelas que se comunicam melhor com o público e quem podem parar nas rodas de choro; e Pixinguinha Internacional, com composições que fogem do "habitat musical" a que o músico carioca estava acostumado, como o ragtime.

Letristas

Este volume mais novo tem uma marcante diversidade de gêneros e todas as doze faixas ganharam letras. Assim como todas as outras músicas da coleção, eram composições inéditas, que estavam sob os cuidados do Instituto Moreira Salles. No total, 50 partituras ganharam certificado emitido por uma comissão especializada: ou seja, mesmo que elas não tenham sido registradas por Pixinguinha, há evidências de que são de sua autoria. Das 50, 48 entraram nos quatro álbuns.

Entre os letristas convidados para Pixinguinha Canção, estão Arnaldo Antunes, Elisa Lucinda e Nei Lopes, que tiveram suas criações interpretadas por outros artistas. Paulinho Moska e João Cavalcanti deram voz às suas próprias letras, assim como a argentina Cecília Stanzione, em Do Tango ao Amor.

"Para fazerem as letras, demos prioridade a pessoas que ninguém imaginava como parceiros de Pixinguinha", diz Henrique Cazes, diretor musical e arranjador do projeto, além de estudioso da obra do criador de Carinhoso há mais de 40 anos. A direção geral é de Marcelo Vianna, cantor, ator e neto de Pixinguinha.

Henrique também é o cavaquinista da banda na coleção, sendo acompanhado por Marcelo Caldi (sanfona), Carlos Malta (flauta e sax), Silvério Pontes (trompete e flugelhorn), Marcos Suzano (percussão) e João Camarero (violão de 7 cordas).

O diretor musical diz que o processo de cada letrista era diferente um do outro. "Arnaldo Antunes fez em dez dias e ficamos 'abestalhados' com o resultado. Paulinho Moska fez em uma semana". Teve gente também que ficou de fora, porque não conseguiu entregar a letra a tempo, como Gilberto Gil e Paulinho da Viola, que podem aparecer num segundo volume.

Houve também quem sentisse algum 'peso' da responsabilidade, como o poeta e compositor Salgado Maranhão, que deu letra à valsa Ignez, interpretada por Marcelo Vianna. "Disse a Salgado Maranhão que Ignez era como a 'Rosa' [clássico de Pixinguinha] do século XXI. Acho que ele ficou pressionado por eu ter dito isso. Mas caprichou até o último detalhe da letra", diz Henrique, entusiasmado.

Arnaldo Antunes

O entusiasmo dele é o mesmo em relação à letra de Arnaldo Antunes para Poética (Chuvisco na Telha): "O desafio de Arnaldo, como ele mesmo disse, era encaixar as sílabas nas notas. Ele disse que não sabia se ia dar conta, mas fez com perfeição. Ele tem um impressionante domínio da língua e da prosódia. Não tem uma 'rebarba' de sílaba".

Henrique diz que os letristas ficaram livres para criar e cada um encontrou seu caminho. "Elisa [Lucinda], por exemplo, fez um samba meio 'antifeminista', porque o samba maxixado tem essa tradição do malandro que esculacha a mulher. E Elisa entrou nisso. Já Moacyr Luz fez uma letra meio delirante para Hino do Gouveia, que só quem conhece o universo do botequim entende os trocadilhos com os nomes de bebidas. Então, cada letrista, trouxe seu universo".