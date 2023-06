Influencer baiana retirar silicone por aumento de assédio: 'Botei por pressão'

Baiana, a influencer Xehli G revelou que irá retirar a prótese de silicone pouco tempo após realizar o procedimento para ficar com seios maiores. Ela, que já tinha feito a cirurgia por pressão estética, revelou que optou pela reversão após aumento no assédio.



Ela iniciou o vídeo explicando por que colocou o silicone. "Mas eu decidi que vou tirar o silicone. Joguei dinheiro no lixo, porque é muito caro para botar e muito mais caro para tirar. Realmente, eu gostei do resultado, achei bonito, mas eu não botei porque eu queria. Eu botei por causa dos meus seguidores que ficavam me pressionando, fazendo bullying, falando que eu era reta, tábua de passar roupa. Enfim, eu botei, mas não foi uma vontade minha, e agora eu não me sinto eu. Me sinto estranha."