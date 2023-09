Influenciadora diz que usou dois terços de 'fundo de segurança' para reformar imóvel alugado

A influencer Dora Figueiredo se tornou tópico nas redes sociais, a pós contar sobre uma reforma em um apartamento alugado que, segundo ela, "foi uma das piores ideias que teve na vida" . A história do projeto, realizado em parceria com a Doma Arquitetura, foi alvo de críticas dos internautas.

Em seus vídeos, Dora explicava que teve problemas em todo o processo, incluindo com a arquiteta responsável (veja resposta do escritório de arquitetura). Além disso, após a reforma, ela precisou entregar o imóvel porque o valor do aluguel aumentou muito com as melhorias.