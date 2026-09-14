Ingressos para show de Roberta Sá começam a ser vendidos nesta terça (15)

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Doris Miranda
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 07:00
Tudo Que Cantei Sou é o nome do espetáculo intimista da cantora e compositora Roberta Sá faz neste próximo fim de semana na Caixa Cultural para celebrar seus 20 anos de carreira. As apresentações acontecem na Caixa Cultural Salvador, de sexta (18) a domingo (20), revisitando canções marcantes de sua trajetória. Os ingressos começam a ser vendidos a partir das 12h desta terça (15) no Sympla.
Roberta Sá leva ao palco um repertório que percorre diferentes fases de sua discografia. Ao lado de Alaan Monteiro (bandolim) e Gabriel de Aquino (violão), a cantora revisita músicas como Eu Sambo Mesmo (Janet de Almeida), Cocada (Roque Ferreira), Casa pré-fabricada (Marcelo Camelo), Fogo de Palha (Roberta Sá e Gilberto Gil), O Lenço e o Lençol (Gilberto Gil), e Olho de Boi (Rodrigo Maranhão).
Um dos destaques do show é o bloco dedicado à produção musical feminina, que reúne compositoras de diferentes gerações e estilos. O segmento inclui Lavoura (Pedro Amorim e Teresa Cristina), Juras (Fernando de Oliveira e Rosa Passos), Virada (Manu da Cuíca e Marina Irís) e Essa Confusão (Dora Morelenbaum e Zé Ibarra).
Ao revisitar o repertório feminino, a cantora reflete sobre como sua percepção do papel da mulher na música mudou ao longo dos anos. Mais do que uma retrospectiva, o show Tudo Que Cantei Sou reafirma o olhar artístico de Roberta Sá sobre sua caminhada na música brasileira e celebra a força das canções que moldaram sua identidade.
SERVIÇO - Roberta Sá no show ‘Tudo Que Cantei Sou’ | sexta (18) e sábado (19), às 20h, e domingo (20), às 19h, na Caixa Cultural Salvador, na Rua Carlos Gomes | Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (clientes Caixa), à venda no Sympla a partir desta terça (15).