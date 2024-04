CONFIRA PROGRAMAÇÃO

Instituto Cervantes celebra Dia Mundial do Livro com homenagem a García Márquez

No próximo sábado (20), a instituição homenageia "Cem anos de solidão" em atividades gratuitas

Da Redação

Publicado em 18 de abril de 2024 às 15:42

Gabriel García Márquez Crédito: Divulgação

O Instituto Cervantes Salvador aproveita o Dia Mundial do Livro, 23 de abril, para homenagear uma das obras mais lidas de todos os tempos. No sábado (20), a instituição terá uma série de eventos relembrando "Cem anos de solidão", obra-prima do escritor colombiano Gabriel García Márquez. A intensa agenda acontece na Biblioteca José García Nieto, localizada na sede do instituto, na Ladeira da Barra. A programação é gratuita e aberta ao público.

O Cervantes preparou três atividades para celebrar a obra e a data. As atividades contarão com a participação do professor Dani Velásquez Romero numa masterclass sobre "Cem anos de solidão", das 16h às 17h. Dani Velásquez Romero é doutor em literatura e cultura e professor adjunto do Departamento de Letras Românicas da UFBA, especialista em Literatura Hispano-americana.

Em seguida, das 17h às 18h, a programação segue com leitura pública de trechos do romance em espanhol, português e outras línguas. "Queremos celebrar o valor universal da obra de García Márquez, traduzida para a maioria das línguas do mundo, e um dos grandes nomes da literatura mundial", explica Daniel Gallego Arcas, diretor do Instituto Cervantes Salvador.

Gabriel García Márquez foi um escritor, jornalista e ativista colombiano. Considerado um dos autores mais importantes do século XX, foi um dos escritores mais admirados e traduzidos no mundo, com mais de 40 milhões de livros vendidos em 36 idiomas.

Contação de histórias para crianças

Ainda no sábado (20) e no mesmo local, o Cervantes Salvador promoverá uma contação e construção de história para apresentar às crianças o mundo do espanhol com jogos e dinâmicas divertidas. O evento acontece mais cedo, das 15h às 16h, com a participação das professoras Camila Mora Melo, Carolina Viganó e Diana Rueda Cordero.

SERVIÇO

O quê: Festa do Dia do Livro - Homenagem a "Cem anos de solidão" e Gabriel García Márquez

Onde: Biblioteca do Instituto Cervantes Salvador (Avenida Sete de Setembro, 2792)

Quando: 20 de abril, das 15h às 18h

Mais informações: Instituto Cervantes Salvador | @institutocervantessalvador