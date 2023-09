Instituto Cervantes realiza festival com sessões gratuitas na Sala Walter

O Instituto Cervantes Salvador realiza o Ciclo de Cinema Histórias Que Não Te Contaram a partir do próximo dia 27 de setembro, com exibição de quatro filmes em sessões gratuitas até o dia 30, na Sala Walter da Silveira, nos Barris. Uma colaboração com o Festival de Huelva de Cinema Ibero-Americano, as quatro histórias escolhidas para compor este ciclo levam os espectadores a enxergar o quanto é difícil viver e realizar os sonhos e ideais que forjamos para nós mesmos, mesmo que estes sirvam apenas para enfrentar o dia a dia. Todos os filmes são legendados em português.

Histórias - A tensão e a dor que as protagonistas de Miriam Mente (27/09) e de O Outro Tom (30/09) enfrentam revelam como as mulheres são as primeiras vítimas dos desajustes sociais e das novas formas de relacionamento, no primeiro caso, mas também da violência e da dificuldade em lidar com transtornos psíquicos e emocionais, no segundo.