Irmã de Bruna Biancardi tem Instagram hackeado após críticas a Neymar

A irmã de Bruna Biancardi, Bianca Biancardi, teve o perfil do Instagram hackeado nesta segunda-feira, 10. Bianca havia tido um aumento no número de seguidores na rede após realizar uma postagem em que criticava atitudes de Neymar, que traiu Bruna enquanto a influenciadora estava grávida.



A conta começou a publicar stories com tentativas de golpe. Também nos stories, Bruna pediu para que os seguidores denunciassem o perfil da irmã e informou que havia sido bloqueada pelos hackers.