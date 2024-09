DESABAFOU

Irmã de Mani Rego rasga o verbo contra Davi e detalha ingratidão ex-cunhado: 'Agradecer pela ética'

O final do relacionamento entre Davi Brito e Mani Rego ainda é motivo de conversa, mesmo após meses do término do namoro, que durou 1 ano e 3 meses. No entanto, a irmã de Mani, a escritora Fabiana Rego, detonou o ex-cunhado nas redes sociais.