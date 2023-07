Isadora Cruz tem piora após internação para tratar infecção no rim

Isadora Cruz, a Candoca na novela Mar do Sertão, da TV Globo, contou que sofreu uma piora após precisar ser internada com pielonefrite aguda, uma infecção nos rins. A atriz precisou voltar ao hospital nesta segunda-feira, 24.



"Tive uma recaída na sexta, voltei a sentir bastante dor. Agora estou a caminho do hospital para refazer os exames e investigar o que pode estar acontecendo", disse a atriz à coluna Play, do jornal O Globo.