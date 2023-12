Isis Valverde e Marcus Buaiz passam Réveillon em vila xodó dos turistas na Bahia

Noivos, a atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz estão aproveitando o final do ano em Caraíva, na Bahia. Nas redes sociais, a global publicou registros ao lado do filho, Gael, de 5 anos - fruto de seu antigo relacionamento com o modelo André Resende.



Para aproveitar o Verão baiano, ela apostou em vestidos praianos e acessórios inusitados.



"The only one, bahia", escreveu a artista na legenda dos cliques, fazendo referência à fala de Beyoncé quando esteve em Salvador, no último dia 21. Nos comentários da publicação, os internautas encheram a atriz de elogios.