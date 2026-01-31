Italiano celebra 25 anos com menu especial que resgata clássicos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ronaldo Jacobina
Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 05:00
Uma das mais tradicionais redes de restaurantes de cozinha italiana do país, o La Pasta Gialla, que possui 14 unidades espalhadas pelo Brasil, está completando 25 anos de história. Para comemorar as Bodas de Prata, o chef Sergio Arno, fundador e chef da marca, preparou um menu especial que resgata pratos que se tornaram clássicos da casa e que entraram e saíram do cardápio ao longo desses anos.
Em Salvador, onde a marca está presente há 18 anos, no bairro da Pituba, sob o comando de Marcelo Reis, a celebração ganha ainda mais significado ao reforçar a conexão afetiva construída com o público ao longo de quase duas décadas. No menu, além dos pratos emblemáticos de sua trajetória que estavam fora do “catálogo”, Arno sinalizou com o selo dos 25 anos, alguns dos clássicos que representam essa história e que, por terem se tornado queridinhos do público, nunca saíram de lá.
É o caso do Polpetone de Muçarela com Tagliolini na Manteiga e Sálvia; do Medalhão de Filé Mignon com Cogumelos Mistos, Creme de Gorgonzola e Pistache e Tagliolini na Manteiga e Sálvia; e do Risoto ao Funghi e Cogumelos Frescos com Ragu de Tomates e Queijo Brie Grelhado, que entra ano sai ano e eles seguem grudadinhos nas páginas do cardápio.
Enquanto os pratos acima ganham o selo comemorativo, o menu especial resgata o Tagliatelle ao Ragù de Pato, prato que acompanha a história do chef Sergio Arno desde os tempos do saudoso restaurante La Vecchia Cucina, em São Paulo, e que se tornou um verdadeiro símbolo de sua gastronomia. Para marcar a data, a massa é servida em um prato de porcelana comemorativo exclusivo, pintado à mão, que o cliente leva para casa como presente, eternizando a experiência e o vínculo com a casa italiana.
De acordo com Marcelo Reis, sócio de Sergio Arno na unidade baiana da rede, o menu segue por tempo indeterminado. “Neste menu especial, o chef também trouxe de volta outros clássicos que já passaram pelo cardápio ao longo dos anos e que conquistaram nossos clientes aqui na capital baiana”, conta. O restaurateur se refere à Bruschetta de Berinjela à Milanesa; ao Risoto com Presunto Cru, Brie e Figo Caramelizado no Vinho do Porto; e ao Ossobuco Bovino, assado lentamente ao vinho tinto, que é servido acompanhado de polenta italiana cremosa com queijo mascarpone e parmesão”, conta.
E é claro que fui lá celebrar esses 25 anos com Marcelo Reis para brindar, com o vinho primitivo que Arno mandou criar na região da Puglia, na Itália, com a marca da casa (que por sinal já escrevi aqui sobre ele), que é um sucesso nas unidades do La Pasta Gialla.Foi bom revisitar clássicos como a bruschetta de berinjela, o Tagliatelle ao Ragú de Pato e o Ossobuco, que constatei estarem todos exatamente iguais aos que provei nas outras vezes. Para fechar a celebração, pedi o semifredo que, embora não esteja no menu comemorativo, como aliás nenhuma outra sobremesa, segue daquele jeitinho que sempre foi: porção generosa, sabor impecável, textura no ponto e bela apresentação.
Vida longa ao La Pasta Gialla!
Serviço:
@lapastagiallassa
Rua São Paulo, 488, Pituba
Reservas: 71 99609 5362