Italiano celebra 25 anos com menu especial que resgata clássicos

Restaurante integra rede com 14 unidades espalhadas pelo Brasil fundada pelo chef Sergio Arno

Ronaldo Jacobina

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 05:00

Tagliatelle ao Ragù de Pato no prato comemorativo que o cliente leva pra casa Crédito: Divulgação

Uma das mais tradicionais redes de restaurantes de cozinha italiana do país, o La Pasta Gialla, que possui 14 unidades espalhadas pelo Brasil, está completando 25 anos de história. Para comemorar as Bodas de Prata, o chef Sergio Arno, fundador e chef da marca, preparou um menu especial que resgata pratos que se tornaram clássicos da casa e que entraram e saíram do cardápio ao longo desses anos.

Em Salvador, onde a marca está presente há 18 anos, no bairro da Pituba, sob o comando de Marcelo Reis, a celebração ganha ainda mais significado ao reforçar a conexão afetiva construída com o público ao longo de quase duas décadas. No menu, além dos pratos emblemáticos de sua trajetória que estavam fora do “catálogo”, Arno sinalizou com o selo dos 25 anos, alguns dos clássicos que representam essa história e que, por terem se tornado queridinhos do público, nunca saíram de lá.

É o caso do Polpetone de Muçarela com Tagliolini na Manteiga e Sálvia; do Medalhão de Filé Mignon com Cogumelos Mistos, Creme de Gorgonzola e Pistache e Tagliolini na Manteiga e Sálvia; e do Risoto ao Funghi e Cogumelos Frescos com Ragu de Tomates e Queijo Brie Grelhado, que entra ano sai ano e eles seguem grudadinhos nas páginas do cardápio.

Enquanto os pratos acima ganham o selo comemorativo, o menu especial resgata o Tagliatelle ao Ragù de Pato, prato que acompanha a história do chef Sergio Arno desde os tempos do saudoso restaurante La Vecchia Cucina, em São Paulo, e que se tornou um verdadeiro símbolo de sua gastronomia. Para marcar a data, a massa é servida em um prato de porcelana comemorativo exclusivo, pintado à mão, que o cliente leva para casa como presente, eternizando a experiência e o vínculo com a casa italiana.

De acordo com Marcelo Reis, sócio de Sergio Arno na unidade baiana da rede, o menu segue por tempo indeterminado. “Neste menu especial, o chef também trouxe de volta outros clássicos que já passaram pelo cardápio ao longo dos anos e que conquistaram nossos clientes aqui na capital baiana”, conta. O restaurateur se refere à Bruschetta de Berinjela à Milanesa; ao Risoto com Presunto Cru, Brie e Figo Caramelizado no Vinho do Porto; e ao Ossobuco Bovino, assado lentamente ao vinho tinto, que é servido acompanhado de polenta italiana cremosa com queijo mascarpone e parmesão”, conta.

E é claro que fui lá celebrar esses 25 anos com Marcelo Reis para brindar, com o vinho primitivo que Arno mandou criar na região da Puglia, na Itália, com a marca da casa (que por sinal já escrevi aqui sobre ele), que é um sucesso nas unidades do La Pasta Gialla.Foi bom revisitar clássicos como a bruschetta de berinjela, o Tagliatelle ao Ragú de Pato e o Ossobuco, que constatei estarem todos exatamente iguais aos que provei nas outras vezes. Para fechar a celebração, pedi o semifredo que, embora não esteja no menu comemorativo, como aliás nenhuma outra sobremesa, segue daquele jeitinho que sempre foi: porção generosa, sabor impecável, textura no ponto e bela apresentação.

Vida longa ao La Pasta Gialla!

Serviço:

@lapastagiallassa

Rua São Paulo, 488, Pituba