Ivete conta que pediu desculpas a Daniel após o ‘quem é essa aí, papá?’: ‘Fiz merda’

A cantora Ivete Sangalo foi a convidada do programa Saia Justa, do GNT, na noite desta quarta-feira (20). Um dos assuntos principais foi a traição de Chico Moedas, ex-namorado de Luísa Sonza.

Ivete Sangalo admite que já traiu no 'Saia Justa': 'Não me arrependo'

No bate-papo, junto com Astrid Fontenelle, Larissa Luz, Bela Gil e Gabriela Prioli, a baiana de Juazeiro falou que a situação envolvendo o suposto ciúme em 2016, durante o réveillon de Guarajuba, não foi uma cena real, e sim, apenas uma brincadeira com o marido, Daniel Cady.