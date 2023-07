Ivete e Marcelinho Sangalo curtem show de Beyoncé nos EUA: “Ela chama, a gente vem”

Ivete Sangalo e o filho Marcelinho Sangalo Cady foram ao show de Beyoncé neste sábado (29), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. “Ela chama, a gente vem!”, escreveu Ivete em postagem nas redes sociais. A apresentação foi realizada no MetLife Stadium, Nova Jersey, com a #RENAISANCEWorldTour.



Nos comentários, fãs pediram que Ivete trouxesse o show da cantora norte-americana para o Brasil, algo que já aconteceu em 2010 quando a empresa da baiana contratou apresentações da “I Am... Tour”.