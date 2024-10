PARCERIA

Ivete faz participação surpresa em show de Ludmilla: ‘Meu presente do Dia das Crianças’

Após o show, Ivete falou da alegria da participação especial. “Não podia contar porque era surpresa. Foi meu presente do Dia das Crianças: brincar, pular, me divertir no Numanice com essa ‘deusona’, minha amiga querida“, disse aos seguidores no Instagram. “Botamos várias músicas minhas em versão de samba, eu amei. Ludmilla, te amo muito”, finalizou Ivete.