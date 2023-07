Ivete homenageia 145 anos de Juazeiro: 'Orgulho de ser sertaneja'

A cidade de Juazeiro, no norte da Bahia, completou 145 anos neste sábado (15) e ganhou os parabéns de uma de suas filhas ilustres, a cantora Ivete Sangalo.



"Juazeiro é meu lugar. É de onde eu vim e pra onde eu vou quando quero me sentir segura. É onde estão minhas raízes e o meu orgulho de ser uma sertaneja do São Francisco. Eu te amo, Juazeiro! Amo d+!", escreveu na postagem.



Além do texto, a cantora publicou um vídeo em que aparece nas ruas de Juazeiro, traz memórias da infância com a família e momentos gastronômicos. No vídeo, Ivete relembra momentos já mostrados por ela nas redes sociais, como um local da cidade onde ela amava ir com o pai: "Essa pracinha aqui, eu vinha com meu pai", disse. Na praça, inclusive, existe uma escultura de Alsus Almeida de Sangalo, pai da cantora.