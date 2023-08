Ivete Sangalo chega ao Brasil após férias nos EUA

Ivete Sangalo está de volta. Após um período de férias nos Estados Unidos, a cantora desembarcou em São Paulo na manhã desta quinta-feira (3). A baiana mostrou seu bom humor caracteristico e brincou com paparazzo de plantão no aeroporto de Guarulhos ao fazer caretas.



​A cantora participa do Criança Esperança no próximo domingo (7), no Rio de Janeiro, com transmissão pela TV Globo. A 38ª edição do projeto contará com um line-up repleto de grandes artistas. Além de Ivete, estão nomes como Preta Gil, Léo Santana, Baco Exu do Blues, Liniker, Ludmilla, Dilsinho, João Gomes, Péricles, Ana Castela, Zeca Pagodinho e mais.