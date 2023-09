Ivete Sangalo e Samuel Rosa arrastam trio elétrico em Salvador nesta quinta (14)

Ivete Sangalo continua a movimentar as ruas de Salvador com sua mais recente empreitada na TV Globo. Depois de arrastar um trio com o cantor Thiaguinho na semana passada, a artista recebeu na tarde desta quinta-feira (14), o cantor Samuel Rosa, ex-Skank, para mais uma gravação do quadro 'Sobe no Trio' de seu programa 'Pipoca da Ivete'. A última foi feita entre a Barra e o Rio Vermelho e fãs acompanharam os artistas.



Desta vez, o trio saiu do Mercado Modelo por volta das 14h30 em direção ao Edifício Morada dos Cardeais, endereço residencial de Ivete, na charmosa Av. Contorno. No caminho, a dupla tocou algumas músicas e fãs dos artistas que ficaram sabendo da gravação assistiram o show.